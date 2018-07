Reprodução

Foi anunciada neste terça-feira, 19, a criação do índice que mostra a cotação do bitcoin na Bolsa de Nova York. Esta nova ferramenta, disponível por tempo limitado, visa uma maior regulação do valor do bitcoin, atualmente cotado de formas alternativas por diferentes sites.

Para realizar tal quantificação de bitcoins em dólares, a Bolsa irá acompanhar todas as transações realizadas com a moeda. Atualmente, o Google e a Bloomberg também realizam a medição do valor de bitcoins, mas não há um acompanhamento constante. “Iremos usar nosso nome e reputação como fornecedor global de índices para nos diferenciar das cotações fornecidas pelo resto do mercado”, disse Tom Farley, presidente da Bolsa, ao Mashable.

A Bolsa de Nova York já vinha se preparando para entrar no mercado das bitcoins. Em janeiro, ela comprou uma carteira de US$ 75 milhões da moeda virtual. Segundo Farley, a Bolsa está mostrando que consegue se adaptar facilmente aos novos dispositivos e tecnologias que surgem. ”Não vamos esperar até que [a moeda] evolua completamente; vamos sentar no banco da frente e ver como ela irá amadurecer.”

Recentemente, abriu-se novamente a discussão acerca da identidade do criador da moeda digital, que nunca realizou aparições públicas e optou por não ter a identidade divulgada publicamente.