XANGAI – Duas das maiores bolsas de bitcoin da China disseram que suas contas em alguns bancos do país serão fechadas pelas instituições na semana que vem, no mais novo revés para a moeda virtual.

Diferentemente do dinheiro convencional, o bitcoin é gerado por computadores e não é apoiado por nenhum banco central ou governo, nem lastreado em ativos físicos.

A Huobi.com disse em um comunicado publicado em seu site que o Banco Industrial e Comercial da China fechará suas contas em 18 de abril. No entanto, acrescentou que as contas em outros bancos até agora não foram afetadas.

A rival BTC Trade disse em seu site que a divisão da cidade de Hangzhou do Banco de Agricultura da China irá congelar todas as carteiras de bitcoin em 15 de abril. As bolsas não informaram as razões para o encerramento.

Representantes dos bancos não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

