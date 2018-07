A Apple deve confirmar na próxima semana que seu computador tablet iPad está vendendo bem apesar do mercado instável, e que o iPhone continua a resistir bem ao forte desafio do rival Google.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Os analistas antecipam que o anúncio dos resultados do quarto trimestre, na segunda-feira, 17, demonstra a força da Apple em duas frentes, com o iPhone e o iPad, ainda que alguns deles questionem se, dada a profusão de produtos concorrentes prestes a chegar às lojas, Wall Street continuará capaz de justificar a avaliação estratosférica da Apple.

Como vem acontecendo há alguns trimestres, o crescimento do iPhone será o principal propulsor, enquanto cresce a antecipação quanto a um iPhone desenvolvido especialmente para a rede da Verizon Wireless, a maior operadora de telefonia móvel dos Estados Unidos, que será lançado no começo do ano que vem e deve ampliar instantaneamente o alcance da Apple junto aos consumidores norte-americanos.

As ações da Apple atingiram um recorde de alta depois de superar a barreira dos 300 dólares pela primeira vez nesta semana. A empresa até o momento se provou resistente ao consumo fraco no mercado dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, suas margens brutas podem ser beneficiadas por uma queda nos custos dos componentes.

Ainda que não reste muita dúvida de que os números do mais recente trimestre serão fortes, os investidores se acostumaram a exigir desempenho muito positivo, de modo que as expectativas crescem a cada período.

Os analistas acreditam que uma surpresa positiva possa ser mais difícil de obter desta vez, dadas as restrições no suprimento do iPad e iPhone.

Mas o iPad está desempenhando papel maior nos negócios da Apple e pode ser o coringa neste trimestre, e Wall Street está ansiosa por avaliar a aceitação do tablet pelos clientes. Embora a demanda venha sendo forte, gargalos na produção limitaram a oferta.

Os investidores estão vendo o iPad como segunda base para o crescimento da empresa, em companhia do iPhone, que propeliu a disparada da Apple nos últimos anos mas enfrenta forte concorrência vinda dos celulares inteligentes equipados com o sistema operacional Google Android.

Analistas esperam que a Apple divulgue um lucro trimestral de 4,08 dólares por ação, sobre uma receita de 18,9 bilhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

De acordo com a SmartEstimate, da StarMine, que dá mais peso para as previsões recentes dos principais analistas, a previsão é de um lucro de 4,17 dólares por ação sobre uma receita de 19,1 bilhões de dólares.

Analistas esperam uma margem bruta de 38,2 por cento. O indicador sofreu uma leve baixa devido ao iPad, mas a queda nos preços de componentes como o chips NAND flash, altamente consumido pela Apple, pode ajudar os resultados do trimestre.

Wall Street espera que a companhia anuncie vendas de cerca de 10 milhões de iPods e entre 3,5 e 4 milhões de PCs Mac.

/ REUTERS