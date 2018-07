Quase 3 meses depois do lançamento, o iPhone 4 chega ao Brasil e junto dele o trágico erro de projeto na antena que faz a recepção do sinal de celular cair, apesar das claras melhorias, como a tela, a câmera, o processamento e a bateria. O Link viu o problema acontecer em um iPhone 4 emprestado pela Vivo há 10 dias. O sinal começa a cair ao segurar o telefone com a mão esquerda (às vezes também com a mão direita dependendo do local) por pelo menos 8 segundos. Depois de no mínimo 20 segundos, o indicador já mostra apenas uma barra de sinal. Mas em alguns momentos a recepção só começou a falhar depois de 30 segundos. Nada disso, porém, traz aborrecimentos na prática. No teste do Link, o sinal fraco não impediu de fazer ligações, falar ao telefone e usar a internet pela rede 3G normalmente. Mas alguns usuários já relataram uma queda na velocidade da internet 3G. A maior novidade do iPhone 4 é a tela, que mostra imagens mais definidas e cores mais fortes. Se você já comparou uma TV de LED e uma LCD, terá uma sensação parecida. A câmera, agora, com flash e 5 megapixels, também tira fotos melhores e faz filmes em alta definição. Além disso, o iPhone 4 tem um processador melhor e a bateria dura mais. Mesmo com os problemas, ele ainda é um iPhone e continua despertando curiosidade e admiração.

Quarta geração

Sem os cantos arredondados dos modelos anteriores, perdeu aquela sensação de que encaixava na mão. No bolso, também faz diferença, apesar de ser mais fino (9,3 mm contra 12,3 mm).

Até sexta-feira, as operadoras não haviam divulgado oficialmente a data de lançamento ou os preços. Segundo a coluna de Sonia Racy, do Estado, começa a ser vendido na sexta, 17.

