A rede norte-americana Borders, a segunda maior do país, atrás apenas da Barnes&Noble, de quem é arquirrival, vai investir em uma loja virtual de e-books, que terá mais de 2 milhões de títulos de e-books.

E, nesta semana, a empresa anunciou que fechou parceria com o e-reader Alex. O aparelho vai ser conectado à loja virtual da rede, que deve ser lançada no final deste ano.Ao ligar o aparalho, o site de vendas de e-books da Borders estará na página inicial, mas os donos do e-reader poderão comprar livros eletrônicos em outras lojas também. Não há exclusividade.

O aparelho, desenhado pela Spring Desing, usa o sistema operacional Android, do Google, e chega ao mercado no dia 22 de fevereiro, por US$ 399. Ele foi apresentado ao público da CES 2010.

O instituto de pesquisa Forrester estima que 6 milhões de e-readers serão vendidos nos EUA em 2010, aumentando para 10 milhões o número de e-readers em circulação no país até o final do ano.