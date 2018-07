Criado pelo inventor da internet, índice avalia se web melhora a vida das pessoas

Tim Berners-Lee divulgou índice de avaliação da web em 61 países. FOTO: RAY STUBBLEBINE/REUTERS

SÃO PAULO – Criador do protocolo World Wide Web, o famoso “www”, o britânico Tim Berners-Lee, apresentou o ranking ”Web Index“, nesta quarta-feira, 5, em Londres. O índice mede o impacto da internet analisando “como a web muda a vida das pessoas em dimensões como política, educação, saúde e economia”, disse Berners-Lee.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, noGoogle+ no Tumblr e no Instagram

A pesquisa foi feita pela World Wide Web, fundação que Berners-Lee criou em 2009, e apresentou pela primeira vez dados de 61 países e de como seus cidadãos fazem uso da web. A Suécia lidera, seguida pelos EUA, Reino Unido, Canadá e Finlândia. O Brasil ocupa a 24ª posição.

“Tentamos fazer da web algo mais poderoso, inspirar novos usos que melhorem a sociedade, mas nos demos conta de que nos faltava dados sobre o panorama em cada país. Esse índice desenha uma paisagem sobre a qual podemos trabalhar, sobre a qual podemos decidir o que se pode fazer”, disse o britânico.

Foram usados dezenas de critérios de avaliação, organizados em três eixos: qualidade da infraestrutura de comunicações, uso da internet e indicadores sociais, políticos e econômicos. Os resultados foram obtidos através de dados e entrevistas feitas em cada país. Dentre os Brics, o Brasil ocupa a primeira posição. Nas Américas está na quinta posição, atrás de EUA, Canadá, México e Chile (este, o primeiro da América Latina).

Os melhores desempenhos vêm dos impactos social e econômico, nos quais o Brasil fica acima da média mundia. Já os piores desempenhos estão na infraestrutura e acesso à informação. Segundo o WebIndex, ainda há problemas de acesso às informações do governo e a serviços públicos na web. Assim como no índice de conexão à banda larga, que fica abaixo da média mundial.

/com a Agência EFE

Leia mais:

• Controlar a web destrói os direitos humanos

• “A web não morreu”