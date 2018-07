Foram 1.615 solicitações relacionadas a 2.222 usuários de julho a dezembro do ano passado

Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

Google removeu quatro perfis do Orkut em dezembro a pedido de tribunal eleitoral

SÃO PAULO – O Brasil foi o terceiro país que mais pediu dados de usuários ao Google no segundo semestre de 2011, segundo levantamento do site de buscas. Foram 1.615 solicitações relacionadas a 2.222 usuários de julho a dezembro do ano passado. O País só perdeu para a Índia, que fez 2.207 pedidos, e para os Estados Unidos, que fizeram 6.321 solicitações.

O Google atendeu completamente ou parcialmente 90% dos pedidos das instituições brasileiras, porcentagem apenas mais baixa que a parcela atendida pelos Estados Unidos (93%). A Índia acatou 66% dos pedidos.

“Em dezembro, nós recebemos um pedido de um tribunal eleitoral (brasileiro) que resultou na remoção de quatro perfis do Orkut por causa de conteúdo relacionado a campanhas políticas”, afirma o Google, em página que destaca pedidos de instituições governamentais de diversas partes do mundo. A empresa não diz se atendeu ou não especificamente esse pedido.