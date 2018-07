Segundo pesquisa de abril, 27,8% dos usuários latino-americanos do site são brasileiros

SÃO PAULO – O Pinterest, espécie de mural de imagens e vídeos online, tem no Brasil sua principal audiência na América Latina. Pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 13, revela que 27,8% dos visitantes do site são brasileiros, os quais gastaram, cada um, uma média de 9 minutos no site em abril. Em segundo lugar vem o México, com 16,1% dos visitantes, e em terceiro, a Argentina, com 10,2%.

A audiência do Pinterest na América Latina subiu de 153 mil visitantes no início do ano para 1,3 milhão em abril de 2012.

No quesito engajamento, que considera o tempo gasto na rede social, Porto Rico é o líder. Os usuários do país passaram cerca de 24 minutos no Pinterest. Em segundo lugar vem a Argentina, com pouco mais de 15 minutos. “Embora o Pinterest alcance apenas 1% da audiência regional, seu crescimento impressionante, desde o início, sugere que ele pode rapidamente se tornar um jogador-chave na cena social da América Latina”, diz o vice-presidente sênior da comScore para a América Latina, Alejandro Fosk, em comunicado à imprensa.

A comScore ainda revela que o Pinterest continua a ser um site majoritariamente feminino. Elas responderam, em abril, por uma maior porção de visitas únicas (57,2%), páginas pessoais (62,5%) e mais tempo gasto (65,2%).

Em maio, o Pinterest recebeu nova rodada de investimentos. O investidor líder foi a Rakuten, maior e-commerce do Japão, que fez aporte de US$ 100 milhões na empresa.