As extensões, ou add-ons, são como programinhas que podem ser adicionados ao navegador para obter novas funções. Há extensões, por exemplo, para acessar mais rapidamente o seu gmail, para postar mais rapidamente no blog, etc. Segundo Nguyen, a mais popular hoje é a Twitterfox, que permite twittar diretamente da barra de ferramentas do Firefox.

Até hoje, já foram 1,5 bilhão de downloads de add-ons no mundo. Existem atualmente 10 mil opções disponíveis. Só que, em meio a esse palheiro, as pessoas preferem baixar apenas o que é mais popular, como o Twitterfox. Cerca de 5% das extensões são responsáveis por 80% dos downloads.