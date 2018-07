Apesar de ser o segundo país mais presente na rede social, em termos de acesso por aparelhos móveis País fica atrás de México e Índia

Por Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Dos mais de 901 milhões de usuários ativos do Facebook, 500 milhões acessam a rede social em aparelhos móveis. Apesar de ser o segundo país com maior número de usuários totais (46 milhões), o Brasil ocupa o sexto lugar no ranking dos que mais usam o site em smartphones, tablets e outros dispositivos móveis, segundo levantamento da empresa de pesquisa Socialbakers.

—-

O País, com 15,1 milhões de usuários móveis, fica à frente de Alemanha, França e Canadá.

A Índia, que recentemente perdeu a segunda posição em acessos totais para o Brasil, ocupa o terceiro lugar. Veja no infográfico abaixo (texto em inglês).

Embora não figurem no ranking, alguns países se destacam como usuários móveis extremamente assíduos. Na Nigéria, por exemplo, 81,2% dos usuários que acessam o Facebook o fazem em dispositivos móveis. Na África do Sul, eles são 80,5%; na Namíbia, 76,7%; no Japão, 72,1%.

Metade dos usuários móveis participa do Facebook por meio dos chamados aparelhos inteligentes, como iPhone, iPad, BlackBerry e dispositivos baseados em Android (51%). Mas os feature phones, aqueles que dão acesso a recursos limitados na internet (redes sociais e e-mails, geralmente), têm parcela significativa nesse quadro: 17% ou 82,9 milhões.

A Socialbakers cita como fonte o documento que o Facebook entregou à SEC (órgão que regulamenta as bolsas nos Estados Unidos) e um recurso chamado Facebook Advertising Tool. A empresa usa como usuários ativos mensais o número de 488 milhões, referente a março de 2012. Em abril, esse número subiu para 500 milhões, segundo o Facebook.

O Facebook está prestes a fazer sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Ontem, o presidente da rede, Mark Zuckeberg, participou de roadshow para promover a oferta, avaliada em US$ 10 bilhões. A empresa deve operar na bolsa de valores sob o símbolo FB.

Os dez países que mais acessam o Facebook em aparelhos móveis (nº de usuários)

• Estados Unidos – 105 901 900

• Indonésia – 28 847 140

• Índia – 23 383 240

• Reino Unido – 20 561 280

• México – 15 891 220

• Brasil – 15 133 120

• Alemanha – 12 472 540

• França – 11 991 480

• Turquia – 11 973 440

• Canadá – 10 256 020

