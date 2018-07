2011 teria terminado com cerca de 35 milhões brasileiros no Facebook, sendo o quarto país com mais usuários na rede

Mark Zuckerberg durante a F8. FOTO: Robert Galbraith/Reuters

SÃO PAULO – O Brasil é o quarto país do mundo com mais usuários no Facebook, segundo as contas de um analista de mídias sociais da Inglaterra, diretor de redes sociais e inovação da empresa ZenithOptimedia. Nick Burcher começou sua análise em 2008 e com dados fechados de dezembro de 2011 concluiu que o País chegava a 35 milhões de usuários inscritos no site.

—-

Pelos dados, o Brasil partiu de 209 mil usuários em 2008 e avançou em uma progressão de 250% (média feita se comparando o aumento nos intervalos dos quatro anos). Em 2009, eram 2,4 milhões; em 2010, o número salta para 8,8 milhões e fecha 2011 com 35,1 milhões. Entre 2010 e 2011, o aumento foi de 298%, o maior valor dentre os 30 países comparados que incluem Estados Unidos (157,4 milhões), Indonésia (41,7 milhões de usuários) e Índia (41,3 milhões de usuários).

“O Facebook continua a crescer em todo o mundo e a grande novidade é o crescimento nos chamados mercados emergentes como Indonésia, Índia, Brasil e Filipinas”, afirma.

O top 10 da lista fica assim: Estados Unidos (1º), Indonésia (2º), Índia (3º), Brasil (4º), México (5º), Turquia (6º), Reino Unido (7º), Filipinas (8º), França (9º) e Alemanha (10º).

Em um cenário hipotético, se o Brasil conseguisse repetir o crescimento de 298%, o País terminaria 2012 com cerca de 105 milhões usuários no Facebook, chegando assim à segunda posição, atrás apenas dos EUA. O crescimento da rede social de Zuckeberg no País acirra a disputa com o Orkut, site com mais usuários por aqui. Em setembro, a conta era a de que havia 25 milhões de brasileiros no Facebook e 43 milhões no Orkut.

Clique aqui para ver a tabela feita por Burcher.

—-

