Acessos por modem de banda larga móvel já somam 59 milhões no País; Quase 81% dos celulares são pré-pagos

Eduardo Rodrigues

AGÊNCIA ESTADO

BRASÍLIA – O número de linhas móveis habilitadas no Brasil chegou a 259,29 milhões no fim de outubro, de acordo com balanço divulgado há pouco pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Com isso, a chamada teledensidade no País encerrou o mês passado em 131,70 acessos para cada 100 habitantes.

Somente em outubro ocorreram mais de 436 mil habilitações de novos chips de celulares e internet móvel. Ao fim do mês, os terminais com banda larga 3G somavam 59,01 milhões.

Do total de linhas do País, 209,88 milhões são na modalidade pré-paga, ou 80,94% da base de clientes. Os

outros 49,41 milhões de chips são pós-pagos, representando 19,05% do total.

A Vivo continua líder no mercado brasileiro, com uma fatia de 29,42% dos usuários, seguida por TIM (26,79%), Claro (24,65%) e Oi (18,83%).