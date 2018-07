Pesquisa mostra que o Brasil fez mais de 19 milhões de dowloads por BitTorrent; produtor de dubstep é o artista mais baixado

SÃO PAULO – O Brasil ficou em 5º lugar em ranking de países que mais baixaram música pirata através de BitTorrent no primeiro semestre deste ano. O resultado é do monitoramento feito pela empresa Musicmetric.

Produtor de dubstep, Billy Van é o artista mais baixado no Brasil FOTO: Reprodução

—-

Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O total de downloads ilegais feitos por brasileiros foi de cerca de 19 milhões no período. O líder do ranking foi os Estados nidos, com 96, 6 milhões de músicas baixadas ilegalmente. Na sequência estão Reino Unido com 43, 3 milhões, Itália com 33,2 milhões e Canadá com 23,9 milhões.

O artista mais baixado ilegalmente no Brasil é o produtor de dubstep Billy Van. O detalhe é que Van incentiva que suas músicas sejam baixadas ilegalmente, incentivando os fãs a doarem qualquer valor em seu site oficial.