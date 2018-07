Há quatro semestres, país lidera com folga ranking mundial do Google

Segundo o ‘boletim de transparência‘ divulgado pelo Google nesta segunda, 24, o Brasil segue sendo o país com maior número de pedidos judiciais de remoção de conteúdo do planeta.

No primeiro semestre de 2011, foram 224 pedidos, quase cem a mais que o segundo colocado, a Alemanha, com 125. Em terceiro e quarto, vieram os EUA e Coreia do Sul, com, respectivamente, 92 e 88 requisições.

O Brasil lidera com folga o ranking do Google desde sua primeira edição, referente ao segundo semestre de 2009. No semestre anterior, o Brasil registrou 263 pedidos de remoção (a Coreia do Sul veio em segundo, com 139).

Já o número de pedidos de dados de usuários ficou em 703, colocando o país em sétimo lugar no ranking mundial (bem atrás do primeiro lugar, os EUA, com 5.950).

A empresa atribui o alto número de pedidos no país à popularidade do Orkut.

O “boletim de transparência” lista pedidos feitos por autoridades e tribunais do mundo inteiro.