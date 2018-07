Havia três semanas que as inscrições para o Google I/O estavam encerradas quando Marcelo Marzola recebeu o convite para vir a São Francisco. Sua empresa, a BTBuckets, foi convidada a participar do Sandbox, o espaço dos desenvolvedores, porque o Google achou que o uso que fazia do App Engine era inovador.

Basicamente, o serviço é direcionado à empresas que querem customizar páginas de acordo com informações e comportamento do usuário – de que site ele veio, de onde ele é, etc. Isso é feito usando um código criado por eles — e não é necessário mudar nada no código fonte do site original.

“Nós acabamos descobrindo que sabemos muito sobre o App Engine”, conta Arnaldo Pereira, chefe de engenharia da empresa. Eles têm um mecanismo que reporta os erros dos servidores do Google. Quando um executivo do Google perguntou a eles o que poderia ser melhorado, a resposta foi clara: “sua estrutura”.

“É muito engraçado. Nós somos super pequenos e estamos dando bronca no Google”, brinca Marcelo.