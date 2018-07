SÃO PAULO – Um grupo de 21 startups brasileiras passará o Carnaval trabalhando. No fim da próxima semana elas embarcam para Austin, no Texas, onde pela primeira vez terão um espaço exclusivo e presença maciça em um dos eventos que há 27 anos serve como prévia das empresas e tecnologias que vão impactar o mundo nos anos seguintes, o South by Southwest (SXSW), que mistura inovação música, cinema e tecnologia.

A ação é coordenada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) em parceria com o setor privado. A agência levará 28 empresas para o evento, entre 7 e 16 de março.

“Nós temos um forte trabalho no exterior e percebemos que a receptividade do Brasil hoje é ímpar. Até 2016 não podemos perder a oportunidade de mostrar o nosso País lá fora”, diz o diretor de Negócios da Apex-Brasil, Ricardo Santana.

Doze empresas da comitiva, como a Samba Ads, de anúncios em vídeos, e o estúdio de games Manifesto Game Studio, vão integrar o estande brasileiro no Trade Show, espaço que reúne empresas organizadas por países. “É um dos lugares mais propícios do mundo para lançar novos produtos”, diz Guilherme Junqueira, diretor executivo da Associação Brasileira das Startups, que vai acompanhar as startups. Estar neste espaço é significativo porque foi ali que grandes empresas como o Foursquare e o Twitter foram apresentadas ao mundo.

As demais empresas participarão de outros eventos. Os principais serão realizados no espaço Casa Brasil, uma casa alugada pela comitiva brasileira no entorno do evento para fazer ações com o público local e que terá shows, palestras, filmes e degustações de comida brasileira. Juliano Tubino, diretor de marketing da Netshoes, e Rodrigo Borges, do Buscapé, contarão no local suas histórias de sucesso.

As startups participarão também do Startup Village, montado pela própria organização do SXSW no Hotel Hilton, ao lado do Centro de Convenções onde acontecem as atividade principais. Lá, o networking é o principal foco. No evento chamado Brazilian Startup Ecosystem Introduction, que funcionará nos moldes do speed dating, eventos em que homens e mulheres conversam rapidamente com candidatos a par ideal, 16 startups tentarão conquistar o coração e os bolsos de investidores.