Agência brasileira de aviação deve seguir medida tomada por EUA na última semana

SÃO PAULO – Na última quinta-feira, 31, a agência norte-americana de aviação (FAA) liberou o uso de equipamentos eletrônicos durante todo o vôo, incluindo pouso e decolagem.

Nesta segunda-feira, 4, a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) respondeu ao Link que está estudando seguir a postura da FAA no Brasil e deixar que celulares, tablets, e outros aparelhos eletrônicos possam ser usados da mesma maneira em vôos comerciais no Brasil.

De acordo com o comunicado, a ANAC tem um acordo de cooperação técnica com a FAA, de maneira que os estudos feitos nos EUA poderão ser validados aqui no Brasil junto às operadoras aéreas.

Além disso, a ANAC ainda comenta, em sua resposta, que as companhias aéreas interessadas na medida deverão entrar em contato com ela, mostrando por meio de testes que as frequências dos aparelhos eletrônicos não se misturam às utilizadas para o controle do voo.

Cruzeiro

Desde 2010, a ANAC atua em parceria com a Anatel para certificar aeronaves brasileiras para o uso de equipamentos eletrônicos portáteis. Hoje já é possível realizar ligações e acessar a Internet e aplicativos em aparelhos móveis durante a altura de cruzeiro do voo, ou seja, fora do período de pouso e decolagem da aeronave.

