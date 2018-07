Brasil pode se tornar país que mais envia spam no mundo

O Brasil pode se tornar líder mundial no envio de spams em novembro. A previsão está no relatório mensal da Symantec, divulgado pelo The Register. Hoje o país ocupa o segundo lugar (14%) na produção de lixo eletrônico, superado apenas pelos Estados Unidos, que são responsáveis por 18% do total. A terceira posição no ranking é dividida por Vietnã e Índia, ambos com 5%.

12/11/2009 | 16h17

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo