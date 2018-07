No mês passado, houve alta de 0,18% na base de assinantes de celulares em relação a dezembro

BRASÍLIA – O Brasil terminou janeiro com 262,257 milhões de linhas ativas na telefonia móvel. Durante o mês passado foram registradas mais de 482 mil novas habilitações, o que representa um crescimento de 0,18% na base de assinantes de celulares em relação a dezembro. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O mais recente balanço da telefonia móvel mostra que o País atingiu uma “teledensidade” de 132,93 acessos por cem habitantes. Isso significa que há mais de um celular para cada brasileiro. Em dezembro de 2012, a teledensidade era de 132,78 celulares para cada cem habitantes.

A mais elevada teledensidade foi apurada no Distrito Federal, com 219,79 celulares para cada cem habitantes. O Maranhão apresentou a mais baixa teledensidade, com 90,49 acessos para cada grupo de cem pessoas. São Paulo, o Estado com maior quantidade de celulares (63,370 milhões, ou seja, 24,16% de todo o País), apresentou no mês passado teledensidade de 150,56 celulares para cada cem habitantes.

Do total de celulares ativos no final do mês passado, os acessos pré-pagos somavam 210,77 milhões (80,37%) e os pós-pagos representavam 51,49 milhões pós-pagos (19,63%). A banda larga móvel totalizou 59,27 milhões de acessos.

Na divisão de mercado, a Vivo ficou em primeiro lugar, com 75,806 milhões de acessos (28,91%). A TIM ficou com a segunda posição, com 70,597 milhões de terminais (26,92%). A Claro obteve o terceiro lugar, com 65,555 milhões de acessos (25%) e a Oi ficou na quarta posição, com 49,438 milhões (18,85%). No ranking da Anatel também são citadas CTBC, Sercomtel, Portoseguro e Nextel que, juntas, alcançam 0,33% do mercado.