Isso mesmo depois de a taxa média do País ter crescido 19% em relação ao mesmo período no ano anterior

RIO DE JANEIRO – O Brasil ficou na 84ª posição no ranking global de velocidade de conexão de internet no terceiro trimestre, tendo caído quatro posições em relação ao mesmo período do ano anterior, informou nesta terça-feira o estudo State of The Internet, da empresa de segurança online Akamai.

O país apresentou velocidade média de 2,7 Megabit por segundo (Mbps), crescimento de 10% em relação ao segundo trimestre de 2013 e de 19% sobre mesmo período do ano anterior. Mesmo assim, o país caiu do 80º lugar que estava no trimestre anterior, com 2,4 Mbps. O ranking é formado por 140 países.

A média global de velocidade de conexão foi de 3,6 Mbps no período de julho a setembro.

O estudo, que considera países que tenham mais de 25 mil endereços de IP conectados à rede Akamai, identificou que na América Latina, a velocidade média de conexão variou de 3,9 Mbps, no México, a 1,1 Mbps, na Bolívia. No ranking global, os países estão na 57ª e 136ª colocação, respectivamente.

Ataques

Durante o período analisado, o relatório identificou tráfego de ataques a partir de 185 países ou regiões, dez a menos do que o verificado no trimestre anterior, e que traz a China como a fonte de ameaças de maior volume observado, com 35%.

A Indonésia, que trocou de posição com a primeira colocada, aparece em segundo lugar, com 20%, e os Estados Unidos permaneceram na terceira colocação, com 11% dos ataques. O Brasil figura em 6º lugar, com 2,1%.

/ com Reuters