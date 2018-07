Nova política de defesa informática também quer investigar ações criminosas virtuais contra a segurança pública

Primeira ação do CDCiber será monitorar redes do Rio+20. FOTO: Beto Barata/AE

RIO DE JANEIRO – O Brasil criará um novo órgão militar para prevenir ataques cibernéticos, que estará coordenado pelo Estado-Maior das Forças Armadas e contará com a participação de civis.

A implantação deste organismo, denominado Sistema Militar de Defesa Cibernética (SMDC), é o principal objetivo da portaria publicada nesta quinta-feira, 27, pelo Ministério da Defesa.

A nova política de defesa informática também determina a criação de “estruturas de inteligência” ao serviço do SMDC para investigar possíveis ações criminosas contra a segurança pública através da internet.

As Forças Armadas realizarão exercícios de simulação de combate a hipotéticas ameaças cibernéticas para pôr em prática os procedimentos e normas de atuação que serão fixadas a partir desta portaria.

O ministro da Defesa, Celso Amorim, disse em discurso em outubro que uma das preocupações do Governo na defesa cibernética é sua aplicação durante eventos como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016.

