Pesquisa da Symantec divulgada na terça-feira, 20, mostra que o Brasil pulou para a terceira posição do ranking de crimes pela internet. Por aqui ocorrem 6% de todos os crimes digitias, que podem ser desde a divulgação de spams até roubo de senhas e desvio de dinheiro. Os Estados Unidos seguem em primeiros, com 19% dos incidentes, seguidos da China com 8%.

O que mais afligiu às pessoas em relação aos crimes digitais são os antivírus que na verdade infectam seu computador. Vincent Weafer, vice-presidente da Symantec, explica que normalmente o uma janela aparece na tela dizendo à pessoa que seu computador está infectado com um vírus. Então, um link redireciona para uma página onde um falso antivírus pode ser baixado por algum dinheiro. Além da pessoa gastar dinheiro, acaba adquirindo um vírus.

“Podemos dizer que praticamente tudo que vemos são falsos antivírus”, disse Vincent à agência de notícia Reuters. “É uma trapaça que rende muito”.

Outro ponto da pesquisa foi a maior vulnerabilidade a que estão expostos os usuários de produtos da Apple na media em que cada vez mais deixam de armazenar dados nos discos rígidos de seus aparelhos para colocarem na nuvem.

“Os usuários de Mac devem ser tão cautelosos como as outras pessoas, pois também colocam coisas na nuvem”.