Empresa realizará em São Paulo o Developer Bus, reality show da empresa para desenvolvedores com transmissão pelo YouTube

SÃO PAULO – O Google resolveu engrossar o mercado de reality shows. A empresa vai trazer para o Brasil o projeto Developer Bus, no qual desenvolvedores serão levados de ônibus até um lugar desconhecido onde terão três dias para desenvolver uma inovação, com todo o processo transmitido ao vivo pelo YouTube.

Serão selecionados 40 programadores, designers e gerentes de projeto para participar do evento durante os dias 21 e 23 de novembro. Eles se encontrarão no escritório do Google em São Paulo e serão levados em um ônibus para um local onde ficarão confinados com a missão de criar uma inovação tecnológica que facilite o dia a dia de pequenas e médias empresas.

Os selecionados serão divididos em equipes e receberão orientação de mentores, como Bruno Souza, fundador do SouJava, e Paulo Alvim, consultor do Sebrae. No final do hackathon, as equipes apresentarão suas criações a uma comissão julgadora formada, entre outros grandes nomes da área, por Felipe Matos, COO do Start-Up Brasil, e Cristiano Nobrega, sócio da Tail Target e eleito como um dos 50 homens mais inovadores do pais.

O time que tiver a melhor invenção passará cinco dias visitando o Googleplex, a sede da empresa em Mountain View, na Califórnia, em dezembro. “É uma oportunidade única de aprender com os melhores na área, fazer networking, criar algo que possa ajudar a melhorar o ecossistema tecnológico das empresas brasileiras e, claro, conhecer a sede do Google”, explica Neto Marin, Developer Advocate no Google Brasil e um dos coordenadores do projeto que já passou por Buenos Aires e também terá edições na Cidade do México e em Bogotá.

As inscrições estão abertas até o dia 3 de novembro no site do projeto Developer Bus. A seleção será feita com base em uma prova de conhecimentos específicos.