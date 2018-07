Curta-metragem que narra a história de jovem da periferia de São Paulo é um dos dez finalistas dentre 15 mil candidatos

do E+

Cine Rincão FOTO: Reprodução

Cine Rincão, dos brasileiros Fernando Grostein Andrade e Fernanda Fernandes, e El General, do boliviano Diego Pino Zamora, são dois dos dez finalistas do festival de curtas do YouTube, Your Film Festival, que também serão projetados no Festival de Veneza.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Baseado em fatos reais, Cine Rincão narra a história de Paulo Eduardo, um jovem da periferia de São Paulo, que aos 15 anos levou um tiro no peito e conseguiu sobreviver, enquanto El general conta a história de um jovem que sonha crescer em sua carreira militar.

La culpa, da Espanha; North Atlantic, produzido entre Reino Unido e Portugal; This Time, do Egito; Super.Full., do Líbano; Bat Eyes e Scruples, da Austrália, e os americanos 88:88 e The Drought completam a lista dos dez curtas finalistas do “festival online”, que oferece uma premiação de US$ 500 mil.

Após a seleção dos dez finalistas entre mais de 15 mil candidatos, uma escolha que contou somente com votos populares, os curtas serão avaliados pelo júri especial do festival, que destaca a presença Ridley Scott e Michael Fassbender.

Organizado pelo YouTube e pela companhia aérea Emirates, o Your Filme Festival já recebeu mais de 3,8 milhões de visitas em sua página, na qual os curtas ainda estão sendo exibidos.

Assista abaixo ao curta-metragem:

/EFE