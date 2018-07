Marcelinho Huertas, com a bola, enfrenta adversário pela seleção brasileira de basquete. FOTO: FIBA Americas Marcelinho Huertas, com a bola, enfrenta adversário pela seleção brasileira de basquete. FOTO: FIBA Americas

BARCELONA – O armador Marcelinho Huertas será um dos jogadores que testará o Google Glass, aparelho de realidade aumentada na forma de óculos, durante partida do Barcelona na Euroliga de basquete, informou nesta quarta-feira a organização da competição.

O teste acontecerá amanhã, no duelo do time catalão com o também espanhol Laboral Kutxa, que também terá um jogador testando o aparato, o ala-armador argentino Andrés Nocioni. O jogo não tem mais valor para fins de classificação, já que Barcelona está classificado em primeiro no grupo E, e o adversário está eliminado.

A organização da Euroliga revelou que os dois atletas utilizarão o Google Glass desde a chegada no ginásio, durante o aquecimento em quadra, e antes e depois do jogo, nos vestiários. Além disso, o assessor de imprensa do Barcelona, Carles Cascante, e o diretor do Laboral Kutxa, Patxi Sánchez, usarão os óculos no banco de reservas.

“Trata-se de um teste dos óculos. Posteriormente, editaremos um vídeo com as imagens que foram obtidas”, explicou Diego Fernández, integrante do departamento de comunicação da Euroliga, que atua em parceria com a Universidad La Salle, em Barcelona.

O Google Glass permite captação de imagens com até 5 megapixels, além de gravação de vídeos em alta definição (720p). A transferência de dados pode ser feita por Bluetooth ou WiFi e podem ser controladas por ação de voz.

Esta não é a primeira vez que uma competição de basquete está envolvida em testes do aparelho. Em janeiro, os jogadores do Sacramento Kings utilizaram os óculos em uma partida da NBA.

/EFE