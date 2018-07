Brasileiros estão entre os mais bonitos no BeautifulPeople.com

O BeautifulPeople.com, rede social que só aceita pessoas bonitas – baseado na votação dos membros que já participam da rede – tem aprovado 45% dos brasileiros que solicitam aceitação no site. É uma taxa de beleza que só fica atrás dos suecos e noruegueses, de acordo com as estatísticas do site.

25/11/2009 | 17h44