BRASÍLIA – Enquanto os serviços de telefonia e internet móvel estão entres os líderes de reclamações por parte dos usuários, o uso de internet e telefone fixo no País tem deixado apenas uma minoria da população insatisfeita. Pelo menos isso é o que apontam os primeiros resultados da Pesquisa Nacional de Satisfação dos Usuários dos Serviços de Telecomunicações, divulgada nesta sexta-feira, 19, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Após a realização de quase 200 mil entrevistas em todos os Estados brasileiros nos dois últimos anos, o órgão regulador apresentou os dados de satisfação em relação à telefonia e internet fixas hoje. Os resultados de satisfação com os serviços móveis e sobre TV por assinatura serão divulgados pela Anatel na próxima semana.

Na média de todas as variáveis pesquisadas – que vão desde atendimento, tarifas e preços, qualidade das ligações ou da velocidade de internet, serviços de manutenção, informações, conta e outros serviços -, o índice geral de satisfação com os serviços fixos residenciais foi de 58,9%. “Não se trata de uma avaliação da qualidade da rede, mas é uma visão da percepção do usuário”, afirmou o Superintendente de Serviços Públicos, Roberto Pinto Martins.

A pesquisa mostrou que 43,5% dos entrevistados estão satisfeitos com o serviço residencial de telefonia fixa e 2,9% estão totalmente satisfeitos. Uma fatia considerável de 40,7% se mostrou indiferente à qualidade do serviço fixo e apenas 11% disseram estar insatisfeitos. O outro 1,8% considerou estar totalmente insatisfeito.

Já em relação à banda larga fixa residencial, 32,5% dos entrevistados disseram estar satisfeitos com o serviço e 19,8% afirmaram ter satisfação plena com a internet fixa. A quantidade de insatisfeitos ficou em 14% e a total insatisfação atingiu 7,9% dos usuários que responderam os questionários. Restaram ainda 25,9% de entrevistados indiferentes à qualidade da banda larga fixa.

No escritório. Assim como na telefonia e na banda larga fixa residencial, os usuários de serviços fixos corporativos também revelaram um bom nível de satisfação com a qualidade das ligações e da internet nesse modelo.

O índice geral de satisfação com os serviços fixos corporativos alcançou 62,8%, superando o índice obtido pelos mesmos serviços nos modelos residenciais, cuja satisfação média ficou em 58,9%.

Com relação à telefonia fixa corporativa, 52,5% dos entrevistados disseram estar satisfeitos com o serviço e 3,1% alegaram estar totalmente satisfeitos. Um porcentual considerável de 38,8% dos usuários que responderam os questionários afirmou ser indiferente à qualidade do serviço, e apenas 5,3% revelaram estar insatisfeitos. Uma fatia pouco significativa de 0,4% disse estar totalmente insatisfeita com a telefonia fixa não residencial.

Já em relação à banda larga fixa corporativa, 36,3% dos entrevistados afirmaram estar satisfeitos e 22,7% disseram ter satisfação plena com o serviço. Os insatisfeitos ficaram em 11,1% e os totalmente insatisfeitos não passaram de 5,7%. Os outros 24,2% dos usuários que responderam aos questionários se mantiveram indiferentes.

