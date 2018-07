Pessoas com acesso à internet chegam a 68 milhões; tempo médio no computador em maio foi de 60 horas

SÃO PAULO – O número de usuários ativos no Brasil que acessam a internet em casa ou no local de trabalho, cresceu 4,2% no mês de maio e atingiu 50,9 milhões de pessoas segundo o Ibope, em pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 22.

FONTE: NetView – IBOPE Nielsen Online

Desde 2000, ano em que foi realizada a primeira medição feita pelo instituto, é a primeira vez que a marca de 50 milhões de usuários é alcançada. Em comparação a maio de 2011, o crescimento do número de usuários ativos foi de 11%. A pesquisa considera usuários ativos aqueles que acessaram a internet ao menos uma vez em 30 dias.

Já o número total de pessoas com acesso à web em casa ou no local de trabalho chegou a 68 milhões, representando um crescimento de 16% sobre o mesmo período em 2011.

Considerando-se qualquer ambiente (casa, trabalho, escola, lan house ou outros locais) o número de usuários atingiu 82,4 milhões no primeiro trimestre de 2012.

A audiência de sites de humor e de fabricantes de produtos eletrônicos se manteve crescente em maio. Continuam em destaque páginas que compartilham piadas e charges em redes sociais. Já em sites de eletrônicos aumentou a procura por downloads de atualizações de smartphones e televisores.

Tanto em abril como em maio, a média de horas na frente do computador em casa e no trabalho, incluindo aplicativos, foi de 60 horas.

Banda larga

De acordo a Associação Brasileira das Telecomunicações (Telebrasil), a banda larga chegou a 75,1 milhões de acessos em maio, um crescimento de 74% em relação ao mesmo período de 2011. Desde o início do ano, 15,4 milhões de acessos foram ativados.

Do total de acessos em maio, 18,7 milhões de conexões foram por banda larga fixa e 56,4 milhões, por banda larga móvel.