Orlando aposta em game para óculos Gear VR da Samsung. FOTO: RBS/Pagos Orlando aposta em game para óculos Gear VR da Samsung. FOTO: RBS/Pagos

SÃO PAULO – Embora a realidade virtual ainda engatinhe com protótipos e modelos comerciais não acessíveis ao usuário comum, brasileiros se aventuram a produzir conteúdo publicitário, jogos e até novos modelos de óculos – concorrentes dos poucos presentes no mercado –, apostando num público curioso pela experiência proporcionada pelos dispositivos.

O interesse por realidade virtual, que já contava com aplicações desde a década de 1970, retornou com o lançamento do Oculus Rift em 2012. O dispositivo levou a tecnologia, que promove a imersão do usuário em um ambiente 3D, ao alcance do mercado consumidor tanto por sua mobilidade quanto pelo preço mais acessível (US$ 350) e sua abertura aos desenvolvedores que desejam criar conteúdo para a plataforma.

A empresa Oculus VR, comprada pelo Facebook por US$ 2 bilhões em março, lançou apenas duas versões do eletrônico, voltadas exclusivamente para desenvolvedores. Um modelo mais bem acabado, voltado para o consumidor, deve chegar neste ano.

A fase de testes não foi vista como um impedimento, mas sim como uma oportunidade para os amigos Marcel Vosylius e Ericsson Santos. Após cinco anos trabalhando com publicidade e criação 3D, os game designers criaram, com o arquiteto Paulo Santos, a empresa 8e7, que seria, segundo eles mesmos nomearam, uma “produtora de mídias interativas”.

“Não tinha um nome para o que a gente queria fazer, que é trabalhar justamente com mídias novas, que colocam o usuário ou o consumidor para interagir com o produto”, diz Ericsson. De São Paulo, além de trabalhar com realidade aumentada, maquetes 3D e aplicativos, a empresa passou há dois anos a produzir também para o então recém-nascido Oculus Rift.

Com a ideia fixa nesse novo nicho, conseguiram clientes como uma construtora, para a qual desenvolveram um apartamento decorado, que poderia ser “visitado” pelo cliente através do Oculus, e um jogo que exige trabalho em equipe, utilizado pelo reality show de negócios O Aprendiz.

A realidade virtual passou a fazer parte também do dia a dia da agência de publicidade Enken, de São Paulo. Ativa há oito anos, resolveu dar treinamento e alocar 15 dos seus funcionários para desenvolver conteúdo para o Rift no início deste ano. De lá para cá, conseguiram trabalhos como o de um estande decorado em realidade virtual e um simulador de corrida de moto para uma concessionária. Com a nova plataforma assumida pela empresa, a agenda já ficou com projetos a serem concluídos até março. “Daqui a alguns anos, quem não oferecer algo em realidade virtual corre o risco de ser um estranho no ninho”, diz Fábio Menezes, diretor de tecnologia da agência.

Óculos nacionais

As fichas brasileiras não vão só para a produção de conteúdos tridimensionais. O empresário curitibano José Evangelista Terrabuio Junior decidiu criar o seus próprios óculos e disputar mercado com os grandes fabricantes.

Nos moldes do Samsung Gear VR, os óculos de realidade virtual Beenoculus dependem do uso de um smartphone de até 6 polegadas na parte frontal. O plano é criar uma loja virtual de jogos (a empresa já desenvolveu ao menos cinco apps) e vender o eletrônico por menos de R$ 100.

O lançamento será feito na Consumer Electronics Show, maior feira de tecnologia e eletrônicos, realizada em Las Vegas nesta semana. “Vamos mostrar isso lá fora e ouvir as críticas. Queremos vender até 1 milhão de Beenoculus em dois anos”, diz o empresário, que garante já ter acertado a venda de até 3 mil unidades para um único cliente.

Óculos nacional Beenoculus será vendido por até R$ 100. FOTO: Divulgação Óculos nacional Beenoculus será vendido por até R$ 100. FOTO: Divulgação

Videogame na cabeça

No campo dos jogos, dois grandes títulos britânicos de games, lançados entre setembro e dezembro do ano passado, assumiram a dianteira – Alien: Isolation e Elite: Dangerous, ambos de franquias conhecidas da indústria.

O caso de Elite, produzido pela Frontier Development, contou ainda com financiamento coletivo por meio do Kickstarter, em que arrecadou 1,5 milhão de libras esterlinas. Michael Gapper, porta-voz da desenvolvedora, conta que apoiadores pediram suporte à realidade virtual, o que a empresa aceitou prontamente.“Não fomos precipitados.

Queríamos um jogo feito para o futuro, e isso significa construí-lo para tecnologias que ainda estão fora do mainstream.”

Para Gapper, games em realidade virtual são um sonho cultivado há muitos anos e, “pela primeira vez, a tecnologia está adequada”. “Mas para os jogos adequados também, é claro. Em Elite: Dangerous, o jogador pode fazer um tour pela galáxia, um espaço recheado de maravilhas e paisagens que a maioria dos seres humanos jamais verá, mas com VR tudo se torna incrivelmente real.”

O brasileiro Orlando Fonseca Jr., de Santa Maria (RS), é um dos que acreditam nesse mercado. Responsável pelo estúdio IMGNation, o desenvolvedor foi procurado pela Samsung, interessada em apoiar a criação de jogos para os óculos de realidade virtual assinado por ela, em parceria com a Oculus VR. Chamado Gear VR, o dispositivo, que usa um Galaxy Note 4 na parte frontal, chegou ao mercado no dia 9 de dezembro por US$ 200.

Seu jogo Dodge This!, que recria o ambiente do quadro televisivo A ponte do rio que cai, foi então aprovado pela fabricante. Fonseca aposta na área por acreditar no seu potencial de massificação. Ele foi motivado por fatos como a entrada do Facebook (com compra da Oculus VR) e o surgimento de óculos que usam apenas celulares para funcionar, como o Gear VR – chamado pelo brasileiro de “a versão mobile do Oculus Rift” – e o Google Cardboard, um modelo feito pela gigante apenas com papelão e um par de lentes.

Outras empresas do setor também devem entrar no mercado com seus próprios dispositivos de realidade virtual nos próximos anos, como Sony – que já conta com um protótipo de óculos chamado Project Morpheus –, Microsoft – que, segundo informações de mercado, já testa um eletrônico a ser apresentado em junho – e Nintendo.

O professor de mídia digital e games da ESPM, Vicente Martin Mastrocola, diz que a indústria ainda “tem muito espaço para esse tipo de coisa” e que há grandes chances de vermos a realidade virtual permeando muitos dos grandes jogos futuramente; mas que os óculos se tratam de um acessório, e não de um fim. “É como o Kinect (Microsoft), o PlayStation Move (Sony) e o controle do Wii (Nintendo), não há obrigatoriedade de usá-los. É algo legal de vez em quando”, diz.

Ele cita ainda casos bem sucedidos de jogos que misturam essas extensões, como Alien: Isolation, que usa o Oculus Rift para tela e movimento, e o Kinect, para captar sons. “Se você faz barulho na sua casa, o Alien percebe e vem atrás de você. São ensaios sobre realidade virtual, mas que podem mostrar um grande potencial.”

Games para realidade virtual

Time to Amaze. Criado pelos brasileiros da produtora 8e7, game põe jogador em um labirinto cheio de símbolos que devem ser descritos a amigos que dirão, então, por qual porta seguir; o jogo foi usado no programa ‘O Aprendiz’ Criado pelos brasileiros da produtora 8e7, game põe jogador em um labirinto cheio de símbolos que devem ser descritos a amigos que dirão, então, por qual porta seguir; o jogo foi usado no programa ‘O Aprendiz’

Dodge this VR. Jogo mobile recria ambiente de quadro televisivo ‘Ponte do Rio que Cai’ foi selecionado pela Samsung e adaptado para o formato de realidade virtual para rodar nos óculos Gear VR Jogo mobile recria ambiente de quadro televisivo ‘Ponte do Rio que Cai’ foi selecionado pela Samsung e adaptado para o formato de realidade virtual para rodar nos óculos Gear VR