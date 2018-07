FOTO: Estadão FOTO: Estadão

SÃO PAULO – Bra-sil-sil-sil! Ao menos quando o assunto é usar internet, podemos dizer que somos campeões. É o que diz um levantamento da consultoria ATKearney, que diz que 71% dos usuários brasileiros de internet passam ao menos uma hora online todos os dias.

De acordo com a pesquisa, o crescimento do uso de smartphones entre os brasileiros fez o País vencer Nigéria (66%), Rússia (56%) e até mesmo EUA (51%), Japão (39%) e China (36%), consideradas nações super-conectadas. Conduzido durante o mês de julho, o estudo pesquisou apenas pessoas que acessam a internet semanalmente.

Outra estatística que chama a atenção é a de que 51% dos brasileiros conectados ficam online o dia todo, e 20% deles utilizam a internet mais de 10 vezes por dia. Segunda maior comunidade de smartphones na América Latina, perdendo apenas para o México, cerca de 100 milhões de brasileiros tiveram acesso à web em 2013.

Os brasileiros são líderes de utilização de redes sociais entre os países pesquisados: nada mais que 58% do tempo que gastamos na internet são em sites como Twitter e Facebook, enquanto a área de entretenimento fica com 25% e sites de compras, 9%. A China lidera em entretenimento (35% do tempo gasto na web) e o Japão lidera na área de compras (35%).