Consumidores elaboram site e carta aberta para protestar contra altos preços da empresa no País e pedem transparência fiscal

SÃO PAULO – Não é novidade que os produtos da Apple têm preços altíssimos no Brasil, chegando a custar até três vezes mais do que nos Estados Unidos. Por isso, um grupo de fãs brasileiros da marca criou um movimento chamado “Abuso Apple” , a fim de protestar contra os preços praticados pela empresa por aqui.

Consumidores do movimento #AbusoApple elaboram carta aberta. FOTO: Reprodução

Além de um site, faz parte da iniciativa uma Carta Aberta. Nela, os usuários se definem como clientes da Apple desde 1990, mas apontam sua insatisfação com a evolução exponencial dos preços, principalmente nos últimos lançamentos.

Os consumidores questionam o aumento dos valores dos produtos anunciados em outubro, com destaque para o iMac. Na versão anterior, o aparelho custava US$ 1.199 (R$ 2.515) nos Estados Unidos e chegou ao Brasil por R$ 3.999. Em sua última atualização, o preço nos Estados Unidos aumentou para US$ 1.299 (R$ 2.725), disparando no Brasil para R$ 6.199.

Os usuários criticam a ausência de discriminação na nota fiscal do percentual dos impostos inclusos no preço final do produto. Utilizando uma ferramenta da Receita Federal, calculam o que considerariam um preço justo pelo novo iMac com base nos impostos:

“Estamos cientes de que o Brasil possui um sistema de importação desafiador; no entanto, acreditamos que a Apple não pode alegar a recente variação cambial tampouco a tributação brasileira como motivos por trás dessa inflação descomedida”, diz a carta.

Interessados podem assinar o abaixo-assinado na página. O grupo conta também com um perfil no Twitter para divulgar o projeto.

A iniciativa partiu de tópicos de discussões em fóruns do site MacMagazine. Veja mais aqui.