Programa de inovação aberta pretende gerar soluções para educação, saúde e tornar as cidades mais inteligentes através da tecnologia digital.

SÃO PAULO – A organização de apoio ao empreendedorismo digital Brazil Innovators lança nesta sexta-feira, 19, em parceria com a Qualcomm, o programa Imagine – Open innovation. O objetivo é incentivar o desenvolvimento de startups em setores problemáticos do País e estimular empreendedores em potencial, que terão contato com investidores, desenvolvedores e profissionais de suas áreas de interesse para ajudar no desenvolvimento de uma ideia.

O foco inicial está em três áreas específicas: educação, saúde e cidades inteligentes. “Os empreendedores explorarão como projetos e aplicações utilizando tecnologia móvel podem auxiliar nas maiores necessidades da sociedade”, diz Andre Monteiro, CEO da Brazil Innovators.

O programa é aberto a qualquer pessoa com interesse em empreender e vai ser realizado em três etapas. A primeira, para debate de ideias, será no dia 7 de agosto, em uma edição especial do evento BRNewTech, que reúne mensalmente 200 empreendedores e a comunidade tecnológica em São Paulo.

A segunda etapa, no final de semana de 9 a 11 de agosto, chamada de Experience Imagine, colocará empreendedores para participar de uma maratona de 54 horas nas quais poderão escolher uma das áreas de interesse para desenvolver soluções e colocar suas ideias em prática com a ajuda de mentores.

Na terceira etapa, chamada Innovation Lab Imagine, os melhores projetos escolhidos por uma banca vão fazer uma visita guiada ao laboratório de inovação e prototipagem de alguns parceiros da Brazil Innovators para um teste. Nesta primeira edição, a visita será ao laboratório de inovação da Qualcomm, onde os selecionados poderão otimizar as aplicações que desenvolveram para lançar no mercado.

“Em mais de 3 anos de atuação ativa no ambiente digital, ainda vemos relativamente pouca Inovação e muitos ‘copy cats’. O Imagine foi criado para abrir a mentalidade de todos os influenciadores e empreendedores para o uso da tecnologia para resolver os grandes problemas da humanidade e principalmente do Brasil”, diz Bedy Yang, fundadora da Brazil Innovators e investidora do fundo 500 Startups.

A inscrição custa R$35,00 na primeira etapa e R$ 175,00 na segunda. A terceira etapa será apenas aos projetos finalistas, sem custo. As inscrições no Imagine – Open Innovation podem ser realizadas no site da Brazil Innovators ou da BRNewTech.