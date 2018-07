A Time Warner Cable e a Viacom processaram uma à outra nesta quinta-feira em uma crescente batalha a respeito de quais companhias de TV a cabo têm o direito de distribuir a programação da TV para aparelhos como o tablet da Apple, o iPad.

A Time Warner Cable pediu a um tribunal uma sentença declaratória acerca da exigência da Viacom de que a companhia de TV a cabo interrompa a distribuição de sua programação para aparelhos como o iPad.

No processo no tribunal federal de Manhattan a Viacom ameaçou tomar ações legais contra a TWC pela transmissão de serviços da Viacom para assinantes do serviço a cabo da TWC que desejam usar iPads em casa como uma tela adicional para a programação de TV a cabo.

Ela pede ao tribunal uma declaração de que a TWC não está infringindo nenhum copyright da Viacom por levar serviços a seus assinantes, incluindo aqueles oferecidos por meio do aplicativo para iPad TWCable TV, uma aplicação para “Smart TV” e “outros aplicativos e serviços similares”.

O processo da Viacom exige reparação a danos que, segundo ela, envolvem a violação de seus acordos de licenciamento e distribuição com a TWC.

A Viacom, a News Corporation e a Discovery Communications exigiram que a TWC interrompa a atividade, afirmando que os acordos atuais de distribuição de conteúdo não permitem à empresa de TV a cabo exibir a programação ao vivo em aparelhos como o iPad.

A TWC argumenta que as donas das redes de TV estão impondo “limites artificiais” a respeito das telas para as quais a empresa pode distribuir sua programação.

