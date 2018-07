Um “manual de instruções” sobre o ataque circulou pela internet no domingo. Na imagem abaixo está escrito: “Estamos lotando o Twitter de spam com a tag #gorillapenis”. Nas regras ainda há o apelo para que os usuários façam scripts para multiplicar a tag.

Os programadores por trás do Twitter chegaram a remover o termo dos Trending Topics, uma vez que desconfiaram da criação ao mesmo tempo de tantos perfis que postavam conteúdo relacionado com a tag. O site de microblog também baniu usuários que postaram a tag, dizendo que haviam “desrespeitado os termos de uso”. Mas uma busca no site pode comprovar a quantidade de mensagens relacionadas a “gorillapenis”.

O 4chan é uma página colaborativa de cultura e modinhas de internet e já esteve por trás de outras ações semelhantes, como o YouTube Porn Day (dia da pornografia no YouTube, em português) e o ataque ao sistema de enquetes da revista Time, que resultou na eleição do dono do site, Christopher Poole, como a pessoa mais influente do mundo.