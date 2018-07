Um homem condenado e multado por twittar que planejava explodir um aeroporto disse que vai levar seu caso à Suprema Corte britânica, que pode os limites para a liberdade de expressão na internet, disseram seus advogados nesta segunda, 22.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Advogados do britânico Paul Chambers disseram nesta segunda, 22, que o advogado de direitos humanos Ben Emmerson vai liderar o desafio legal contra a condenação do britânico.

Chambers, um contador trainee de 27 anos, foi preso em janeiro depois de publicar uma mensagem no Twitter dizendo que explodiria o aeroporto Robin Hood “aos céus” se seu voo, marcado para a semana seguinte, atrasasse.

O britânico insistiu que se tratava de uma piada. Mas o juiz o considerou culpado por enviar uma mensagem de ameaça por meio de uma rede de comunicação e o condenou a pagar uma multa de US$ 615, mais os custos legais.

Neste mês, outro juiz rejeitou a apelação dos advogados de Chambers.

O veredito causou uma onda de reações raivosas no Twitter de milhares de pessoas apoiando Chambers e retwittando a mensagem do acusado, “I Am Spartacus” — referência ao filme épico de 1960 em que todos os seguidores do herói Spartacus assumem sua identidade em um gesto de solidariedade.

/ ASSOCIATED PRESS