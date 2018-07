Um britânico de 72 anos, morto em um incêndio, foi enterrado nesta sexta-feira, 26, junto com o seu celular, cumprindo o seu último desejo: seus amigos teriam que ligar para ele, quando já estivesse dentro do caixão.

George Ball disse antes de morrer, que seu funeral só poderia continuar se ele não atendesse o celular, pois só assim garantiria que não estava “pregando uma peça”.

Centenas de pessoas assistiram ao funeral do homem na localidade inglesa de Bradwell, segundo informou nesta sexta-feira o jornal The Daily Telegraph.

Um dos amigos do morto perguntou a ele qual seria seu último desejo, e George respondeu: “Pode colocar meu celular no caixão e ligar para ele? Daí, eu me levantarei e direi ‘olá’ e veremos que tudo terá sido uma piada”.

Um membro então ligou para o número, mas como ninguém atendeu, continuaram com o funeral.

/ EFE