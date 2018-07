Bronca necessária

Marcelo Branco está no palco principal da Campus Party pedindo que seja respeitado silêncio das 2h às 8h na Campus Party. A justificativa é que nos últimos dias alguns campuseiros fizeram arruaça, gritando e tocando músicas, atrapalhando o descanso necessário especialmente àqueles que estão trabalhando no evento ou envolvidos em projetos que exigem concentração e habilidade motora como a construção do robô livre

22/01/2009 | 20h06

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo