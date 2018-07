Segundo os criadores do site (a Agência Científica Farmacêutica e o Grupo Editorial Nacional), há cerca de 3.500 produtos farmacêuticos cadastrados, sendo que 1.800 deles têm bulas completas para serem consultadas.

Apesar de a consulta de bulas na internet ser um serviço muito útil, uma regulamentação da Anvisa só permite o acesso de profissionais de saúde à informação sobre certos remédios, em geral aqueles que precisam de prescrição médica, como o antiviral oseltamivir, que tem sido usado em casos gravíssimos da gripe suína. Para consultá-los no Bularium, esses profissionais precisam se cadastrar antes. Já as bulas de medicamentos mais comuns (antiácidos, remédios para dor de cabeça, etc.) são de acesso livre.