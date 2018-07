Rede de fast-food tem seu perfil invadido e fica com nome e logo do McDonald’s; tweets tiram sarro de produtos da concorrente

SÃO PAULO – Quem visse o perfil da rede de fast-food Burger King no Twitter nesta segunda-feira, 18, poderia se espantar: o nome da conta era justamente o da rede concorrente, o McDonald’s.

Por volta das 14h desta tarde, horário de Brasília, a conta do BK foi invadida (@BurgerKing) e teve não apenas o nome alterado, mas as fotos do avatar e da capa trocadas por imagens do logo e produtos da empresa concorrente.

Na descrição do perfil, uma mensagem falsa sobre a venda da rede para a concorrente: “Fomos vendidos para o McDonald’s porque o Whopper (sanduíche do Burger King) fracassou.” Os hackers também postaram tweets ofensivos se referindo à qualidade dos produtos da marca e retwittaram mensagens de outros usuários sobre o ocorrido.

A invasão, porém, não foi de toda má – logo nos primeiros 30 minutos após as alterações, o Burger King, que antes contava com cerca de 80 mil seguidores, ganhou 5 mil novos. Pouco tempo depois, já eram 93 mil. A ação também colocou o Burger King entre os Trending Topics no Twitter desta segunda-feira.

Enquanto a empresa busca retomar sua conta, o perfil da rede foi suspenso pelo Twitter.