Ao clicar no link exibido na busca, usuário será redirecionado para aplicativo onde poderá ouvir a música do artista pesquisado. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O sistemas de buscas do Google agora é capaz de se conectar aos aplicativos de música que o usuário tem no smartphone.

A ideia é quando o usuário procure uma música ou um cantor, o Google exiba informações sobre o artista assim como links para o usuário imediatamente ouvir as músicas daquele artista nos aplicativos do seu telefone.

“Quando você procura por músicos e bandas no Google, você frequentemente quer ouvir suas músicas imediatamente”, disse o Google em um post no seu blog sobre a nova ferramenta. “A partir de hoje, quando você perguntar ao Google sobre um músico, você poderá simplesmente clicar no link ouvir a música imediatamente em um dos aplicativos instalados no seu smartphone.”

O novo recurso, por enquanto disponível apenas nos Estados Unidos e para o sistema operacional Andriod, funciona com o s serviços Spotify, Rdio, YouTube, Google Play, iHeartRadio e Tuneln. O Google diz estar trabalhando para expandir a função globalmente e incluir novos serviços como o Deezer.