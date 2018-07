Links compartilhados pelas pessoas que você segue vão aparecer entre os primeiros resultados. FOTO: MONTAGEM SOBRE REPRODUÇÃO/GOOGLE

O Google anunciou nesta quinta, 17, melhorias na ferramenta social das suas buscas lançada em 2009. Os resultados das buscas feitas no Google vão dar preferência aos sites que forem compartilhados por amigos e conhecidos de cada usuário. O sistema anterior exibia os resultados “sociais” — isto é, links compartilhados por pessoas da sua rede de contato — apenas no fim da página. Agora, eles serão mostrados logo entre os primeiros links.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Os usuários que quiserem usar a ferramenta de busca social precisam ter uma conta do Google, como do Gmail ou do Orkut, e se logar no Google antes de fazer a pesquisa. Uma das novidades é que será possível conectar a conta do Google às contas de sites como o Twitter, o Flickr e o YouTube.

Assim, um site twittado por um conhecido, uma foto compartilhada no Flickr por um amigo, ou um vídeo postado no YouTube por algum de seus contatos, por exemplo, podem aparecer entre os primeiros resultados, caso estejam relacionados ao termo buscado. O vídeo abaixo, publicado pelo Google, mostra como a ferramenta deve funcionar.

A integração com o Twitter e o Flickr será feita na configuração da sua conta do Google Accounts, que entrará no ar aos poucos durante os próximos dias, segundo o Google. O usuário precisa cadastrar as contas dos outros sites e tem a opção de não exibir os perfis do Twitter e do Flickr para os seus contatos com o Google (um cuidado que o Google tomou depois da trapalhada de agrupar pessoas pela conta do Gmail no lançamento do Buzz).

A ferramenta social, porém, não possibilita a integração com o Facebook, para incluir nos resultados sociais os links compartilhados pelos 600 milhões de usuários da rede social, como faz o Bing, o buscador da Microsoft.

O diretor de buscas do Google, Mike Cassidy, disse ao TechCruch que a ferramenta social é baseada em informações públicas (links compartilhados no Twitter, por exemplo, podem ser vistos por qualquer pessoa, seja ela usuária ou não). “Estamos focados em sites em que é relativamente fácil pegar esses dados”, disse Cassidy ao site de notícias de tecnologia. “Estamos interessados em incluir qualquer conteúdo disponível publicamente.”