O mantra atual da internet é: “o futuro se chama mobilidade”. E com isso em mente todas as empresas buscam oferecer seus produtos de forma compatível com o formato de tablets e smartphones. Com o Google, líder mundial em buscas, não é diferente e empresa divulgou nesta semana que o número de buscas feitas por celulares quadruplicou no último ano.

O anúncio foi feito por Nick Fox, diretor de produtos do Google, em uma nota direcionada aos investidores do site. Fox disse: “O acesso móvel cresceu quatro vezes este ano. A mobilidade é um grande foco do Google e estamos crescendo bem nessa área”.