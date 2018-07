Busca social já é realidade no Google

Já está funcionando desde segunda (26) a busca social do Google, que agrupa no final da página de resultados algumas opções de conteúdo gerado por pessoas que fazem parte da rede social – seus amigos no Orkut e no Facebook, seus contatos no Gmail e no Flickr, além de diversas outras alternativas.

