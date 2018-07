Mensagem das agências americanas no Torrent finder. FOTO: REPRODUÇÃO

O site Torrent-finder.com, que faz buscas em trackers de torrent — tecnologia usada para trocar arquivos na internet — , foi bloqueado nos EUA aparentemente pelas agências do governo norte-americano. Ao abrir o site, uma mensagem indica que o site foi fechado pelo departamento de investigações da agência alfandegária dos EUA e pelo Departamento de Defesa.

O dono do site — que, apesar do nome, não hospeda arquivos de torrent — disse ao blog TorrentFreak que o TorrentFinder foi fechado sem qualquer aviso prévio ou mandado judicial. A mensagem de aviso, porém, cita uma decisão judicial para fechá-lo.

Apesar da recente iniciativa do governo norte-americano de combater os sites de compartilhamento de arquivos na internet, o TorrentFinder já encontrou uma alternativa e trocou o domínio “.com” para “.info”, e pede em suas contas no Twitter e no Facebook para os usuários acessarem o novo endereço.

