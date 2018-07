Novo processo, chamado de ‘gráfico de conhecimento’, tenta identificar o contexto em torno das palavras-chave

SÃO FRANCISCO – O Google está reformulando o mecanismo de busca de seu site nos Estados Unidos de maneira a fornecer a seus usuários acesso rápido a respostas sem que eles sejam obrigados a deixar a página, disse a empresa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O novo processo de busca é baseado no que o Google chama de “gráfico de conhecimento” – o que significa que o site tenta identificar de maneira rápida o contexto em torno das palavras-chaves procuradas pelos usuários.

“Ao longo dos anos, conforme ferramentas de busca evoluíram, as pessoas exigem mais”, disse o vice-presidente de engenharia do Google e chefe de buscas, Amit Singhal, numa entrevista. “Acreditamos que essa é a próxima grande melhora na relevância de buscas”.

O redesign, que por enquanto afeta apenas usuários situados nos Estados Unidos e que utilizam o website em inglês, será implementado gradualmente a partir desta quarta-feira, 16, em plataformas desktop, celulares e tablets. O Google planeja eventualmente expandir as novas capacidades de busca para além dos Estados Unidos, disse Singhal, sem especificar quando.

Muitos dos resultados terão mais elementos gráficos, se comparados à lista padrão de resultados de busca, como mapas e fotos de resultados relacionados, muitas vezes em pop-ups separados. A ideia é deixar que usuários descubram que informações relacionadas são de interesse e cliquem para alcançá-los, disse Stinghal.

A reformulação é o mais recente exemplo de empresas de busca que estão deixando de oferecer apenas uma lista de links como resultado. Na semana passada, o Bing, da Microsoft revelou um redesign que inclue uma coluna de “visualização instantânea”. No ano passado, o Yahoo apresentou sua “caixa de busca direta”.

/ Sarah McBride (REUTERS)