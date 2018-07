Na mesma palestra em que detalhou o projeto da Google TV, o CEO da empresa Eric Schmidt explicou a sua visão sobre o futuro do mercado de buscas. O empresário acredita que sistemas inteligentes, aliados à geolocalização, farão as pesquisas automaticamente – digitar um termo ou palavra-chave seria desnecessário.

De acordo com ele, smartphones serão capazes de rastrear os gostos do usuário e, de acordo com sua localização, entregarão sugestões personalizadas.

“Ultimamente, a busca engloba não apenas a web, mas todas as suas informações – e-mail, as coisas com as quais você se importa e todas aquelas para as quais você deu permissão para o sistema acessar. Essa é uma pesquisa pessoal, exclusiva para você.

O próximo passo é fazer essas pesquisas automaticamente. Quando ando na rua, gostaria que meu smartphone fizesse buscas o tempo todo e ficasse me dizendo: você sabia disso? Você sabia daquilo?

A noção de busca automática, que me dirá as coisas que não sei mas provavelmente estaria interessado em saber, é o grande próximo passo no mercado de buscas, na minha opinião”.

(Via Paid Content)