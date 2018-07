A WebCitizen é uma empresa nova que já rendeu frutos interessantes como o TEDXSP e o Vote na Web. Agora eles partem para uma nova empreitada — nova entre aspas, porque o embrião do projeto começou há cinco anos. O Busk é um misto de ferramenta de buscas, bookmark e compartilhamento — mas de uma maneira diferente.

“No Busk é possível assinar o tema da busca, e não os sites”, diz Helder Araújo, criador da ferramenta. “Nós pensamos em três pilares: encontrar, colecionar e compartilhar. Conseguimos reunir algo que nunca foi feito”.

O primeiro ponto: encontrar. Ao executar a busca por determinado tema, o Busk anexa as informações na íntegra – desde o texto completo de sites noticiosos a, por exemplo, discos que estão no iTunes. Araújo explica que as fontes que alimentam o site são alimentadas pela equipe. “Temos um departamento que procura sites interessantes ou que são referência em alguma área”. Quando um site é indexado, as atualizações são automáticas — mas os usuários, segundo Araújo, podem ajudar na curadoria do que entra e do que sai.

A busca ainda está com algumas falhas e é um pouco imprecisa. Mas apareceram alguns conteúdos bem diferenciados e de fato relevantes, o que pode ser um ponto positivo – dependendo do tempo que você tem para navegar. Se quiser uma resposta rápida e eficiente, vá para o Google.

Além de assinar um tema de busca, também é possível seguir os seus amigos — como acontece no Google Reader. Araújo acredita que o Busk é mais simples do que a ferramenta do Google porque vai direto ao tema procurado. “Se meu tio de 60 anos procurar por avicultura, ele vai encontrar. Se alguém procurar por ‘data visualization’, vai encontrar”, garante. “Não queremos indexar a web inteira, mas quem produz conteúdo de qualidade”.

Os usuários ficam com suas buscas salvas e as compartilham com os amigos — tudo com texto integral, sem a necessidade de sair da ferramenta para ter acesso ao conteúdo.

O Busk fica mais ‘social’, claro, se os seus amigos forem para lá. Ele se conecta com o Twitter, Facebook, contatos do Gmail. Além disso, ao ‘gostar’ de um conteúdo, é possível compartilhar direto nas redes sociais. Ao clicar em “Twitter”, por exemplo, o usuário cai na página do Twitter com o campo de postagem já preenchido com o título da notícia e um link já reduzido.

A ferramenta começou a ser desenvolvida, conta Araújo, “no melhor estilo startup”. “A principal motivação foi criar conversação e debates. Há um estudo que afirma que 75% do conhecimento que a pessoa adquire na vida é de maneira informal”, diz ele.

Os desenvolvedores estão otimistas. Dizem que o Brasil sempre foi ‘early adopter’ — bastante receptivo a novas tecnologias — e conseguiu aumentar em massa o acesso a algumas novas ferramentas na web. Mas sempre foram novidades de fora. “Nunca produzimos nada que fosse relevante para fora”, diz Araújo.

O Busk está em versão ‘beta constante’, mas já dá para experimentar: http://busk.com