Editor-chefe do site, que vem ao Brasil em outubro, revelou a informação no Twitter

SÃO PAULO – O editor-chefe do site BuzzFeed, Ben Smith, anunciou em seu Twitter uma contratação para o que deve ser a versão brasileira do site. Será a jornalista e estrategista de mídias sociais Conz Preti, que tem em seu currículo passagens pelo Mashable e MySpace.

Em agosto, o BuzzFeed abriu a primeira vaga (ainda não preenchida) para editor em português, francês ou espanhol. Smith vem em outubro ao Brasil participar do YouPix, no Rio de Janeiro, onde deve anunciar detalhes do BuzzFeed brasileiro, segundo a assessoria norte-americana do site. O Brasil seria hoje a sexta maior fonte de leitores do BuzzFeed.

So excited that @conz will be working on BuzzFeed Brasil, and we’re still hiring for a Spanish-speaker … http://t.co/Oy05V95sLz — Ben Smith (@BuzzFeedBen) September 12, 2013

Não há confirmação oficial da empresa sobre a edição brasileira do website, embora Smith se refira a “BuzzFeed Brasil” em seu tweet.

Ben Smith foi repórter sênior do site Politico.com e já colaborou para veículos como Wall Street Journal, The Los Angeles Times, Slate e The New York Post.

O BuzzFeed virou um hit da internet por sua mistura de conteúdo político sério com bombadas galerias de GIFs animados de animais fofos. O fundador, Jonah Peretti, que veio do Huffington Post, passou anos estudando o funcionamento dos fenômenos virais para aplicar esse conhecimento no BuzzFeed.

A empreitada hoje é estimada de US$ 200 milhões. Segundo levantamento da Quantcast, a audiência americana do site chega a 41 milhões, enquanto que mundialmente o número chega a 85 milhões. Cerca de 35% da audiência do site vem de dispositivos móveis.