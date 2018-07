Scott Lamb está no BuzzFeed desde 2007. FOTO: Divulgação Scott Lamb está no BuzzFeed desde 2007. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Considerado uma das pessoas mais “virais” da internet pelo site Gizmodo, Scott Lamb, vice-presidente do site de notícias e conteúdo social BuzzFeed, está prestes a desembarcar no Brasil. Ele participa na sexta-feira, 18, do youPIX Festival, maior evento de cultura da internet brasileira. Mas sua passagem também tem como objetivo encontrar um escritório para a operação brasileira do BuzzFeed, que estreou um site em português em outubro.

Nos EUA, o BuzzFeed tem atualmente 130 milhões de visitantes únicos por mês (a empresa não revela seus números no Brasil) e já tem um tráfego maior que o The New York Times e o The Wall Street Journal. Lamb falou ao Link sobre a estratégia do site e o desafio de produzir conteúdo na web.

Quais os resultados da versão brasileira do BuzzFeed até o momento?

A ideia no Brasil era ser experimental e tentar várias coisas. Ficamos surpresos em como o modelo funciona no País. Uma das minhas missões no Brasil será procurar um escritório. Hoje trabalhamos com a tradução de 10 a 15 histórias por dia pelo Duolingo (empresa que oferece cursos de idiomas gratuitos e traduções feitas por seus estudantes), com três repórteres locais que trabalham de casa e freelancers para criar histórias. Queremos ampliar nossa equipe para produzir mais conteúdo específico sobre o que o Brasil está passando.

O conteúdo brasileiro também é traduzido para o exterior?

Há algumas histórias em que isso aconteceu, por exemplo agora na Copa do Mundo. Uma das razões pelas quais queríamos lançar uma versão brasileira é porque acreditamos que o Brasil tem uma cultura de internet muito vibrante e que existem escritores talentosos por aqui.

Quais foram os desafios do BuzzFeed no Brasil até agora?

Dar ao time editorial tempo e espaço para criar uma voz brasileira para o BuzzFeed. Nós queremos que a versão local seja muito brasileira e totalmente descolada do site dos EUA.

Que tipo de conteúdo funcionou por aqui?

Creio que muitas coisas relacionadas a grandes momentos da cultura, momentos da Copa do Mundo também foram muito bem… Conteúdo específico e muito divertido sobre políticos famosos, programas populares de TV… coisas que falam de uma parte muito específica da cultura brasileira.

Vocês descobriram dois tipos de conteúdo que “viralizam” facilmente: testes e nostalgia. Por que isso atrai audiência? Temem que as pessoas possam se cansar desse modelo em algum momento?

Eu não acredito que pessoas vão se cansar disso, a não ser que a gente repita as mesmas ideias sempre. Creio que a razão para esses temas terem tanto apelo é que eles ajudam as pessoas a expressar sua identidade. Animais fofos fazem as pessoas se sentir bem. E quando algo te deixa feliz você quer compartilhar. Parte da razão pela qual eu acredito que as pessoas não vão se cansar disso é porque essa é uma parte natural do ser humano.

Você já declarou que gostaria que o BuzzFeed fosse reconhecido também pelo seu conteúdo jornalístico sério. Mas isso ainda não aconteceu e esse tipo de conteúdo nem existe no Brasil. Como lida com esse desafio?

Nossa estratégia ao estrear em um país é apostar em conteúdo mais leve e divertido. Quando conseguimos um bom entendimento sobre o que as pessoas compartilham e por que estamos prontos para avançar e produzir notícias. Criar conteúdo noticioso na era das redes sociais é complicado porque é mais difícil fazer histórias muito boas que as pessoas queiram compartilhar sobre notícias do que fazer isso com listas de gatinhos. Eu nem acho que esses conteúdos competem. O Buzzfeed é muito orgulhoso dos seus gatinhos, eles são a maneira com que nós entendemos o ecossistema de redes sociais. É verdade que mesmo nos EUA as pessoas ainda reconhecem o BuzzFeed pelo conteúdo viral. Mas isso tem mudado. Nós temos hoje uma equipe de repórteres que estão produzindo furos. Acho que leva tempo para a percepção mudar da pessoas mudar e também depende de você contratar bons profissionais.

Dá para ter conteúdo viral e noticioso sem “perder o tom”?

Acho que do que vimos até agora, é mais fácil ir de um site viral e mudar para algo mais sério do que o contrário, porque quando o viral produz conteúdo sério as pessoas consideram um sinal de amadurecimento. Mas se você já é respeitado e sério e começa a fazer coisas compartilháveis as pessoas acham que você está indo na direção errada. Eu me pergunto no longo prazo se isso importa. Os leitores da era do Facebook e Twitter estão muito acostumados a ver coisas muito sérias ao lado de outras engraçadinhas. Creio que a expectativa dessas pessoas é ter um mix. As organizações de mídia mais tradicionais podem se aproximar disso sem se preocupar. Pode haver um período em que as pessoas vão questionar o que está acontecendo, mas se você fizer conteúdo de qualidade dos dois lados as pessoas vão entender.

Redes sociais são importante fonte para divulgação de conteúdo noticioso, especialmente o viral, mas o próprio Facebook revelou recentemente uma pesquisa na qual manipulou o conteúdo exibido para usuários por meio do seu algoritmo. Existe um risco em ser dependente desse tipo de divulgação?

Há um perigo em ser dependente. Se o Facebook mudar radicalmente seu algoritmo ele terá um impacto grande no tráfego das organizações (de mídia). O que nós fazemos é constantemente tentar expandir as plataformas onde as pessoas compartilham. Nas últimas semanas, por exemplo, o Pinterest se tornou um direcionador de tráfego maior do que o Twitter para nós. Creio que o perigo é ser muito dependente de uma plataforma, mas a noção de que as pessoas não vão só ler as coisas, mas vão compartilhar com seus amigos como forma de dizer quem elas são, essa noção vai estar em todas as redes. Pode estar em algo novo que um hacker fizer agora. Enquanto você fizer um conteúdo que as pessoas queiram compartilhar, está tudo bem.

Qual o grande problema da estratégia digital dos meios de comunicação tradicionais, na sua opinião?

Eu acho que o maior problema é…. na verdade acho que são duas coisas (risos). Uma delas é a falta de visão, a dificuldade dos jornalistas de lidar com um meio diferente e com a forma como isso muda o papel do jornalista, a maneira com que ele exerce seu trabalho. Temos (os veículos) que mostrar para eles que a arena digital tem coisas muito boas para oferecer, não serve só para fazer vídeo sobre gatinhos. E outra grande coisa é descobrir o modelo de negócios. Um jornal, por exemplo, tem certas necessidades na maneira de fazer dinheiro e essas necessidades na web são muito diferentes. Descobrir como fazer esse novo negócio ganhar dinheiro e ao mesmo tempo manter a saúde da publicação é muito desafiador. Nós estamos (o BuzzFeed) em uma posição privilegiada porque não temos esse passado, podemos ser focados apenas em anúncios digitais. É um mundo totalmente diferente.

Quando o BuzzFeed surgiu, muitos apontavam o site como o futuro do jornalismo. Qual a sua conclusão hoje?

Estou surpreso que o BuzzFeed já foi considerado o futuro do jornalismo (risos). Quando comecei no site não considerava o que fazia jornalismo. Acho que somos parte do futuro, há vários modelos sendo explorados. O óbvio é que no futuro o consumo de notícia será em dispositivos móveis.