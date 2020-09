Olivier Douliery/AFP A listagem da empresa na bolsa americana pode acontecer em cerca de um ano

A chinesa ByteDance está planejando uma oferta inicial (IPO) nos Estados Unidos da TikTok Global, nome da nova empresa que irá operar o aplicativo chinês de vídeos. Segundo fontes familiarizados com o assunto, a medida deve acontecer caso a Casa Branca aprove o acordo proposto pelo TikTok nos Estados Unidos, que prevê uma parceria com a gigante de softwares Oracle para evitar o banimento no país.

A listagem do TikTok Global seria em uma bolsa de valores nos Estados Unidos e poderia ocorrer em cerca de um ano, disseram as fontes — a Oracle teria uma fatia da empresa.

A ByteDance e a Oracle não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Segundo a ByteDance, a China precisará aprovar o seu acordo proposto com a Oracle pelo TikTok antes do negócio ser concluído. Com o acordo, a ByteDance espera impedir uma decisão do presidente Donald Trump de banir as operações do TikTok nos EUA.

Segundo uma reportagem da CNBC publicada nesta quinta-feira, 17, o presidente Donald Trump deve decidir sobre a proposta nas próximas 36 horas. De acordo com fontes ouvidas pelo canal de TV, é esperado que a Oracle fique com 20% de participação no TikTok, e que o Walmart faça uma parceria para ser incluído no acordo.